Alexander Callens ilusionado con llegar al mundial con Perú

Callens, el defensor de la selección peruana, se refirió a la campaña de la Bicolor en las presentes eliminatorias

Uno de los aciertos de Ricardo Gareca en estas eliminatorias fue la inclusión de Alexander Callens, quien habló del presente de la bicolor de cara a las últimas cuatro fechas y la actualidad del New York City finalista de la MLS.

EL PRESENTE DE LA SELECCIÓN PERUANA EN LAS ELIMINATORIAS

“Si seguimos como terminamos este año, vamos a lograr la meta”, dijo el defensor central durante una entrevista. El ex central de la Real Sociedad, agregó que seguirá esforzándose para mantenerse como titular el equipo de Ricardo Gareca.

Además, Alexander Callens habló sobre cómo fue su integración a la Bicolor: “La verdad me fue muy bien, no tengo ningún problema, y si me hacen bromas, luego a mi me tocará devolverlas (risas), pero no he tenido ningún problema sobre ese tema”.

Callens, además manifestó no sentirse fijo en la selección: “No me siento fijo, la verdad que no he pensado en eso, Para llegar a la selección hay que mantener un gran nivel, quedan algunos partidos en enero y marzo, debo seguir trabajando para darle confianza al entrenador”.

DE GRAN PRESENTE EN ESTADOS UNIDOS

El defensor central habló de cómo fue su llegada al New York City: “Mi llegada fue repentina. A los 2 o 3 días me dijeron que en New York City buscaban un central izquierdo. Los que me dieron la bienvenida fueron Patrick Viera, Pirlo y David Villa (Risas)”.

Por otra parte, el ex-defensor de Sport Boys, se manifestó sobre la actualidad de su equipo en la MLS y el pase a la final al New York City: “Hasta a mí me sorprendió que los entrenadores me pongan como último . Durante la semana practicamos y tenía confianza”.