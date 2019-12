Alexander del Cuzco a Botafogo

Alexander Lecaros, del Real Garcilaso, sorprendió al firmar por club brasileño

Escribe: RAUL BAZAN CHOCOS

El futbol nos deja todos los días historias de superación, y una de ellas es la de Alexander Lecaros, un cuzqueño de solo 20 años que cumplió su sueño de ser futbolista y el próximo año jugará en el histórico Botafogo de Brasil, club por donde pasaron estrellas como Jairzinho o Didí.

Desde muy chico le agarró el gusto al futbol, pues a su papá le encantaba y un día lo llevó a la academia de Real Garcilaso, donde rápidamente se dieron cuenta de su talento y con solo 15 años ya tenía contrato profesional. Su juego siempre se caracterizó por ser habilidoso, rápido y desequilibrante, le gusta asistir a sus compañeros, aunque la falta de gol es tal vez el especto que tiene que mejorar más.

Su debut se dio un 4 de marzo de 2016, cuando con solo 16 años, Lecaros tuvo la oportunidad de ser titular en el empate de Garcilaso 2-2 con Juan Aurich en Chiclayo, bajo el mando de Jorge Espejo, aquella temporada jugó 26 partidos. Desde ese momento nunca perdió la continuidad y ya acumula 84 partidos en primera división, y la experiencia de haber jugado Copa Libertadores, una experiencia bastante amplia para un jugador de esa edad y que fue vital para que se fijen en él.

¿Cuáles son tus expectativas en este nuevo paso a Botafogo?

Siento mucha alegría por este nuevo paso en mi carrera. Llego a un equipo importante de Brasil, uno de los cuatro grandes de Rio de Janeiro, mi objetivo es hacerme un hueco en el equipo, ser importante y tener continuidad, y pelear cosas importantes

¿Cómo así se dio tu fichaje?

Hace tres semanas que venía manejando la opción de ir a Botafogo, el tema lo manejó mi representante, pero igual tenía expectativa. Además, acababa contrato con Garcilaso y eso facilitó el pase.

¿Cómo tomó tu familia este nuevo paso en tu carrera?

Con mucha alegría, mamá se puso a llorar de la emoción cuando se enteró. Igual va a ser muy duro dejarlos para vivir solo en Brasil, aunque trataré de que me visiten cuando puedan.

Pocos jugadores peruanos destacaron en Brasil ¿Cómo lo tomas?

Tengo la gran responsabilidad de dejar el nombre del Perú en alto, me ilusiona enfrentarme a Paolo Guerrero o Cristian Cueva, quienes destacaron en el futbol brasileño

¿Crees que ahora se te abren las puertas a la selección peruana?

Ese es uno de los objetivos, pero primero debo destacar aquí, ganarme un lugar y la convocatoria se dará a su debido tiempo, no me desespero, pero es una de mis metas

No te recuerdo en alguna convocatoria en menores

Fui llamado a algunos procesos por Daniel Ahmed y Fernando Nogara hace unos años, pero no me quedé. Respeto las decisiones de los técnicos, pero todo pasa por algo

¿Cómo llegaste a jugar en primera a los 16 años?

Llegué primero a la academia de Garcilaso y rápido fui quemando etapas hasta llegar a reserva, a los 15 tenia contrato profesional y empecé a tener minutos. Los referentes del equipo siempre me ayudaron a adaptarme, aunque no fue fácil.

¿Qué jugador admiras y te gusta ver por televisión?

Siempre veo partidos y vídeos de Messi y Neymar, creo que mi estilo de juego se asemeja al de ellos, de desequilibrar y encarar, siempre trato de aprender.

¿Qué opinas del cambio de nombre de Garcilaso a Cusco FC?

(Risas) No tengo mucho que decirte sobre eso, me tomó por sorpresa, pero si es para la mejoría del club, para mi está bien