Alianza Lima busca reprogramar el partido ante Sporting Cristal y no descarta ir al TAS

Diego Gonzáles Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, reconoció que Alianza Lima busca reprogramar el partido que perdió por walkover ante Sporting Cristal y no descartó ir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). El representante íntimo también se refirió sobre la disputa por los derechos televisivos con la FPF y pidió la renuncia de Agustín Lozano.

“Vamos a pedir reprogramar el partido ante Cristal porque se saltaron los requisitos televisivos. Hemos ingresado un documento previo a la fecha 3 indicando que no se reunían las garantías y por tanto pedimos la reanudación de toda la fecha. Seguimos firmes en esa postura. Si tenemos que ir al TAS para reprogramar la fecha, iremos al TAS. No ha sido irresponsable no presentarnos en el partido”, indicó a RPP.

Más adelante, Gonzáles Posada confirmó que este domingo no se transmitirá el partido entre Alianza Lima y Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). “No vamos a permitir el ingreso de ninguna unidad móvil de transmisión en Matute este domingo. No puedo asegurar que esta sea la última fecha que no se podrá ver un partido de Alianza Lima”.

Finalmente, apuntó contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Estamos abiertos al diálogo por más de que seamos opositores a cómo se maneja la FPF. Esperamos que el señor Agustín Lozano dé un paso al costado por el bien del fútbol peruano. Pensamos que no es una persona acorde para tener ese cargo”.