Alianza Lima rechazó a Paolo Guerrero

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, reveló en RPP que Alianza Lima le cerró las puertas.

Paolo Guerrero fue rechazado por Alianza Lima. El delantero de 39 años brindó declaraciones, tras salir campeón de la liga ecuatoriana con LDU. Guerrero no tiene definido su futuro con el campeón de la Copa Sudamericana, luego de la salida del entrenador Luís Zubeldía. En ese contexto, Paolo Guerrero fue consultado sobre una posible vuelta a Alianza Lima y reveló que sí tuvo la intención de regresar al fútbol peruano.

Estas fueron las palabras de Paolo Guerrero en charla con Fútbol como cancha de RPP Deportes:

“Mi contrato venció ahora en diciembre. No sé que vaya a pasar el 2024. Como ya lo manifesté, me gustaría continuar en Liga de Quito. Es una decisión que el club tendrá que tomar. Yo me mantengo al margen estudiando propuestas. No te podría decir dónde estaré el 2024”.

“Soy hincha de Alianza a muerte. Nada lo va a cambiar. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta al equipo. Este 2023, antes de ir a Racing, busqué ir a Alianza, pero me rechazaron los directivos. Había un señor que estaba en la política”.

Este año, Paolo Guerrero jugó 42 partidos, marcando 11 goles y 2 asistencias. El delantero nacional se consagró campeón de la Copa Sudamericana y de la Liga Pro de Ecuador con LDU. El ‘Depredador’ se encuentra negociando su renovación con los ‘Albos’, pero no está seguro de continuar en el club.

