Paolo Guerrero quiere quedarse en LDU, pero rechazó primera oferta

El delantero nacional, Paolo Guerrero, está dudando de continuar en LDU, tras la salida del DT Luis Zubeldía.

Paolo Guerrero se podría ir de LDU. Guerrero recibió una oferta de renovación del campeón de Ecuador, pero el ‘Depredador’ mandó una contraoferta. La extensión de contrato de Guerrero iba a ser por toda la temporada 2024. No obstante, el directivo de la institución ecuatoriana, Esteban Paz, dio la opción de ser solo 6 meses, dependiendo del deseo del delantero peruano. Al final, las negociaciones están siendo influidas por la no continuidad del estratega argentino, Luis Zubeldía.

Según información del periodista deportivo, César Luis Merlo, Luis Zubeldía había decidido no renovar con LDU. El entrenador es respaldado por Guerrero hasta el punto de decir que si el estratega argentino se va, él también lo haría.

“Luis Zubeldía le comunicó a LDU que no va a renovar su contrato a fin de año. Estaba todo acordado, pero como no se solucionaron las diferencias internas en la directiva, tomó esa determinación. La única forma de revertirlo es que haya unidad”. Compartió César Luis Merlo en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Paolo Guerrero brindó declaraciones en D Sports Radio, dejando abierta la posibilidad de su salida:

“Me encantaría quedarme, pero es un tema que yo no lo resuelvo, es de los directivos. Tengo un cariño enorme en LDU, me gustaría quedarme. Si la dirigencia no me quiere o lo que sea tendré que buscar para dónde voy”.

