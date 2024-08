Alianza Lima: Rumbo a la sierra leona

• Alianza viaja hoy a Andahuaylas, sin Zanelatto por decisión técnica

El Torneo Clausura 2024 viene mostrando una mejor versión de Alianza Lima y los resultados comienzan a respaldar la razón de su liderato (17 puntos en 8 partidos). Los blanquiazules golearon a Cienciano (3-0) y son líderes; sin embargo, en la próxima jornada tendrán el desafío de viajar a una complicada localidad: Andahuaylas. Los dirigidos por Mariano Soso se miden ante Los Chankas, teniendo en cuenta que no llegan con el plantel completo: sumado a la lesión de Cecilio Waterman, Hernán Barcos y Adrián Arregui, tampoco será convocado Franco Zanelatto.

El pasado martes, se dio la primera victoria de Mariano Soso como DT de Alianza Lima. El estratega argentino llegó en reemplazo de Alejandro Restrepo, con la finalidad de quedarse con el segundo torneo de la temporada en Liga 1. Si bien son líderes en ocho jornadas disputadas, hay un tema que no deja de rondar en tienda blanquiazul: las lesiones.

Ante Cienciano, Franco Zanelatto dejó el terreno de juego a los 20′ y, si bien no se publicó un informe médico oficial, se pudo conocer que no estará entre los convocados para el partido ante Los Chankas. En su reemplazo de la lista, ingresará Jiovany Ramos. El defensa panameño no estuvo en los últimos duelos por decisión técnica y su última aparición en banca de suplentes fue ante ADT por la fecha 6.

El partido se jugará mañana, pero el equipo de La Victoria llegará hoy a la ciudad de Andahuaylas. En horas de la tarde, entrenarán en la localidad. La idea de ir un día antes es poder conseguir adaptarse al clima en lo que será un encuentro clave para seguir siendo líderes.

Si bien todo es alegría en Alianza Lima tras terminar como líder del Torneo Clausura, una mala noticia no fue ajena para los blanquiazules con relación a Adrián Arregui. Y es que el volante no solo ha sido el gran ausente en las últimas convocatorias, sino que ahora podría perderse cotejos claves para el lamento de Mariano Soso.

Según se pudo conocer, la lesión del argentino se torna muy complicada para los intereses del jugador y club. Y es que tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla, lo que lo alejaría definitivamente de los próximos partidos del Clausura.

Se estima que en los próximos días Adrián Arregui se someterá a la respectiva intervención quirúrgica. Posterior a ello, el tiempo de baja aproximado es de un mes, pero todo dependerá de la evolución del jugador. Recordemos, que en lo que va de la temporada el argentino se ha perdido 6 partidos por lesión.