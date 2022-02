Alves: “Si ayudar es quedarme fuera de la Europa League, bienvenido sea”

Dani Alves, lateral derecho del FC Barcelona, habló tras quedar fuera en la lista de jugadores inscritos de la Europa League

“Yo estoy concentrado siempre, en mi día a día, para intentar aportar todo lo que pueda. Pero nosotros somos empleados y el club decide que es lo mejor para ellos. Yo cuando llegué aquí vine a ayudar, a predisponerme y sumar cosas, a traer un grado de competitividad, a aportar un grado de espíritu positivo. Cuando uno está predispuesto a ayudar… Si ayudar es quedarme a fuera, bienvenido sea. Son otras fases de la vida, que hay que aceptar. Es evidente que me hubiera gustado estar dentro, pero infelizmente teníamos a cuatro jugadores para tres plazas y me tocó a mí. Las cosas hay que aceptarlas como te vienen, pero no desenfocarte de tu misión. No me voy a contagiar de malas ondas, yo me contagio siempre . Yo voy a seguir intentando ayudar”, comentó Alves

Asegura que habló con Xavi sobre este tema: “Él sabe cual es mi postura y mi posición. Cuando me fichó hemos hablado de lo que yo podría aportar. Ha sido jugador y sabe que el jugador no se va a quedar contento por estar fuera, yo también sé mi posición y cuál es mi rol aquí. Estoy en otro momento. Yo entiendo el momento y la decisión. Vengo aquí para ayudar y si ayudar es quedarme a fuera pues mira… que los compañeros lo hagan lo mejor que puedan”.