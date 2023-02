Ancelotti: “No me parece correcto jugar con menos de 72 horas”

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación previo al partido liguero frente a Mallorca en el estadio Son Moix

El Real Madrid juega Liga, Copa, pronto disputará el Mundial de Clubes y en unas semanas más los octavos de final de la Champions League. Semejante situación ha sacado de quicio a Carlo Ancelotti, que en la previa del partido ante Mallorca, en el estadio Son Moix, se ha quejado ante el organizador del campeonato por el horario del partido ante el cuadro balear.

“No estamos contentos de jugar con menos de 72 hora, no me parece correcto. Lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo pero qué mínimo que descansar 72 horas. Jugar domingo a las dos, no me parece correcto”, criticó.

El técnico italiano apuntó a la seguridad defensiva del Mallorca como a una de las grandes virtudes a superar de su próximo rival. Jugando de local, el equipo del mexicano Javier Aguirre es el segundo menos goleado, con seis goles recibidos en nueve encuentros en Son Moix.