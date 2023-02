Xavi sobre Busquets: “Se ha ganado decidir su futuro”

El DT de Barcelona, Xavi Hernández, fue claro al momento de referirse al mediocampista Sergio Busquets. Para el estratega, ‘Busi’ es clave en el esquema

Sergio Busquets se encuentra a poco de decidir su futuro de cara a la próxima temporada y en Barcelona han mostrado su interés por retenerlo. El volante se encuentra en los últimos años de su carrera y, después de ganarlo todo con los azulgranas, podría decidir cambiar de aires para priorizar otros aspectos.

“No me preguntéis más que no he decidido mi futuro”, adelantó Sergio Busquets a principios del mes de enero cuando en Arabia, antes de la final de la Supercopa, se le preguntó dos veces por lo que pasará en su carrera. Hoy, en conferencia de prensa, Xavi Hernández se refirió al tema de su ex compañero de equipo y actual dirigido.

“Al final, trabajamos todos juntos y la decisión es suya. Estamos a la espera de lo que pueda decidir. Es una persona muy importante dentro y fuera, es el capitán, suma en todo y se ha ganado decidir su futuro. Si pudiera continuar, encantado”, mencionó el actual DT de Barcelona sobre el futuro del experimentado mediocampista.