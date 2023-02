Bermúdez: “Lo que a nosotros nos compete es que nos hemos presentado bien”

Mifflin Bermúdez, entrenador de Sport Huancayo, habló tras ganar el primer partido del torneo por W.O. de Cusco FC y lamentó el momento que les toca vivir, pero señala que deben respetar su planificación

“Son situaciones muy complicadas que nos toca vivir y nos toca aceptarlas. No podemos dar marcha atrás, hay temas diligenciares que uno no puede opinar. Lo que a nosotros nos compete nos hemos presentado bien, hemos estado aquí, nos han tratado bien, no hubo ningún tipo de problemas y a seguir con la planificación y pensar en lo que vamos a hacer el día martes”, señaló Bermúdez a Liga 1 Max.

Por otro lado, el técnico del Rojo Matador ya se enfoca en lo que será el debut del equipo en la Copa Libertadores frente a Nacional de Paraguay y espera llegar en la mejor forma.