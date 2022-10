Ancelotti sobre el Madrid: “La intensidad no siempre se puede mantener”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se refirió a la victoria del cuadro merengue frente a Shakhtar en su último partido por la Champions League

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se mostró “satisfecho” por la imagen de su equipo en el triunfo ante el Shakhtar por 2-1 y no fue crítico con la falta de pegada ni la relajación de su equipo, admitiendo que sus jugadores se relajan “cuando pueden”.

“Estoy satisfecho porque creo que hemos jugado muy bien, combinado bien en ataque, hemos presionado más arriba. Al final, hemos tenido muchas oportunidades, no hemos acertado pero lo importante es tenerlas”, mencionó en la rueda de prensa pospartido.

“Este equipo se relaja cuando puede, cuando no, no se relaja. Es normal que con 2-0 y el partido controlado puede hacer una carrera menos. Estoy contento porque hemos jugado bien, han combinado los tres de arriba espectacular, Federico ha apoyado mucho con su llegada, los medios han manejado el balón. Todo bien, no estoy preocupado. La intensidad es muy importante pero no siempre se puede mantener”, expresó Ancelotti.

También tuvo buenas palabras para su delantero estrella, Karim Benzema, pese a que el francés acabó el partido sin marcar. “Ha estado muy bien. El juego de ataque ha sido determinante con su calidad, ha jugado para los compañeros, ha estado presente en el área, no ha marcado pero es lo último que pensamos. Ha crecido mucho su condición, ha sido un partido completo”, comentó el estratega italiano.

Redactado por: Miguel Casana