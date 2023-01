Ancelotti sobre Tchouaméni: “Se ha equivocado”

“Se ha disculpado públicamente con compañeros y afición. Es un chico joven que se ha equivocado una vez y el tema se ha acabado. El jugador está recuperando y ojalá pueda volver pronto la próxima semana”, añadió el técnico madridista esperando el regreso de su jugador.

“Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho”, escribió Tchouaméni en su cuenta oficial de Twitter.