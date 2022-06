Ángel Di María sobre Argentina: “Estamos para pelearle a cualquiera”

Ángel Di María, extremo de la Selección Argentina, habló sobre el buen nivel que está mostrando la albiceleste en estos últimos partidos jugados

“Estamos para pelearle a cualquiera, creo que lo demostramos contra Italia y que lo venimos demostrando. Ganar la Copa América nos dio un salto muy grande”, declaró el ‘Fideo’ en TyC Sports.

Sobre su retiro de la Selección Argentina: “Ya lo dije varias veces. Seguiré peleando para poder estar y, si puedo, Qatar será lo último seguramente. Logré lo que quería, me queda un pasito más, si se puede cumplir ese sueño. Pero creo que hay muchos jóvenes que quieren un lugar. Yo me siento que estoy para seguir, pero sería muy egoísta si no doy un paso al costado”.