Ángelo Campos: “Estoy muy contento por haber sido llamado”

Ángelo Campos, arquero de la Selección Peruana, habló sobre el llamado de emergencia que recibió de parte de Ricardo Gareca.

Sin duda alguna es uno de los mejores arqueros en lo que va de la Liga 1 2021 y su llamado a la selección es más que meritoria. Ángelo Campos, portero de la Selección Peruana, brindó una entrevista en donde contó detalles de su primera convocatoria a la ‘blanquirroja’.

El guardameta de Alianza Lima mencionó sentirse alegre y sorprendido por el llamado a la selección: “La verdad no esperaba ser llamado. Fue un caso fortuito y desde acá le mando un abrazo a Carlos (Cáceda) que se debe estar recuperando y bueno, estoy muy contento por haber sido llamado y también sorprendido. Ya estoy acá, así que a seguir trabajando”.

El portero de 28 años reveló que ser llamado a la ‘blanquirroja’ es un enorme paso en su carrera: “Es el objetivo que todo jugador tiene en mente. Empezar a jugar, crecer, formarse y en algún momento ser llamado. Es un paso importantísimo para mi carrera y es una inmensa felicidad. Gracias a Dios, en este momento se pudo dar. Fue fortuito, pero estoy agradecido y queda aprovechar las oportunidades que uno tiene”, declaró en FPF Play.

Por último, el arquero de la Selección Peruana habló de cómo se enteró de la noticia de su convocatoria: “Estaba saliendo de Matute, después de entrenar. Apenas salí de la puerta, recibí la llamada de Eddy Linares. Me dijo que tenía que pasar unas pruebas, el hisopado correspondiente, porque había una posibilidad de que pueda ser convocado. Me di la vuelta y me fui a la Videna para sacarme el hisopado y me puse muy contento, feliz. La felicidad es enorme. A la única persona que le conté fue a mi esposa”, finalizó.