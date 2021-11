Dani Alves: “La camiseta del Barcelona me hace sentir un superhéroe”

Dani Alves, nuevo jugador del FBC Barcelona, brindó declaraciones tras pasar los exámenes médicos con el club catalán.

El más feliz del mundo. Dani Alves viene viviendo uno de sus mejores momentos en su carrera futbolística tras volver al Barcelona tras cinco años. El lateral derecho pasó las pruebas médicas con su nuevo club y brindó una entrevista en donde revela lo que le produce su regreso a uno de los mejores clubes del mundo.

El lateral derecho mencionó sentirse privilegiado por volver al Barcelona: “Estoy aún es shock. Estuve mucho tiempo intentando volver a trabajar con gente que sabe quién soy yo y sabe mi predisposición no solo dentro sino fuera del campo. Es un placer y un privilegio. Quiero ayudar a rescatar el Barza que queremos mucho y que todos conocemos. Estamos en un proceso, pero debemos acelerarlo porque en Barcelona no hay margen de error”.

El jugador con más títulos en la historia reveló que nunca perdió las esperanzas de volver a jugar en el Barca: “Cuando te dicen los sueños se cumplen, hay que tomarlo en serio. Siempre tuve la esperanza de volver aquí y seguir ayudando al Barcelona a ser el equipo más grande del mundo como siempre fue”.

El jugador de 38 años se refirió a lo que le produce defender la camiseta del Barcelona: “Tengo un gran reto, de los que me gustan. El reto de luchar de defender la camiseta. Cuando me pongo la camiseta de Brasil y del Barcelona me hace sentir un superhéroe. Espero poder contagiar a mis compañeros de la adrenalina que te genera estar aquí y hacerles entender dónde están y que representan”.

Por último, el ex futbolista del Sao Paulo de Brasil le dejo un mensaje a todos los hinchas blaugranas: “Debo decirle a la afición que todos somos el Barcelona y que no pueden dejar de apoyar y venir al estadio. Es hora de apoyar”, sentenció.