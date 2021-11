Dani Alves celebra su regreso: “Vuelvo a casa de donde nunca salir “

Vuelve al Barça el jugador con más títulos de la historia. Sin embargo, Dani Alves no jugará hasta enero

Incansable. Dani Alves, el futbolista que ostenta más títulos en su palmarés, regresa al FC Barcelona para tratar de aumentar su leyenda. Asimismo, el brasileño ha celebrado su vuelta al Barça a través de su Instagram.

En declaraciones para SPORT, fue claro: “Si el Barça cree que me necesita solo tiene que llamarme”. Así se ha hecho. Con prácticamente todas sus metas conseguidas, el Barça será una nueva oportunidad de seguir demostrando su grandeza y, a su vez, seguir llenando su vitrina con algún trofeo más de azulgrana. El lateral brasileño ya lleva 23.

“Casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. Vuelvo a casa de donde nunca salir y como dije antes de irme; YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE!! Nos vemos pronto donde mas me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir EL MEJOR CLUB DEL MUNDO!! Torno a la meva casa cullonsssssss!!!”, escribía en el pie de foto.

Todos los títulos de Dani Alves

Bahia: Copa do Nordeste 2002.

Sevilla: 2 Copa de la UEFA (2005/06 y 2006/07), Supercopa de Europa 2006, Copa del Rey (2006/07) y Supercopa de España 2007.

FC Barcelona: 6 Ligas (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15 y 2015/16), 3 UEFA Champions League (2008/09, 2010/11 y 2014/2105), 4 Copas del Rey (2008/09, 2011/12, 2014/15 y 2015/16), 4 Supercopas da España (2009, 2010, 2011 y 2013), 3 Supercopa de Europa (2009, 2011 y 2015) y 3 Mundiales de Clubs (2009, 2011 y 2015).

Juventus: Liga Italiana 2016/17 y Copa da Italia 2016/17.

PSG: dos Ligas Francesas 2017/18 y 2018/19, Copa da Francia (2017/18), Copa da Liga (2018/19) y dos Supercopas de Francia 2017 y 2018.

Sao Paulo FC: Campeonato Paulista 2021.