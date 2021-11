Rodri Hernández: “Estar en el Mundial no es una obligación”

El mediocentro Rodri Hernández sorprende con sus declaraciones. “Esperamos un partido feo”, expresó

En la jornada de selecciones que decidirá si España es mundialista, Rodri atendió al programa ‘A Diario’ de Radio MARCA. Asimismo, responde a todas las cuestiones planteadas sobre la actualidad otorgando una explicación futbolera en cada intervención digna de un licenciado de la pelota.

Dos partidos para no fallar: “Estamos acostumbrados últimamente a vivir finales de todo tipo. Tenemos buenos equipos enfrente, nos ponen las cosas difíciles y nuestra mentalidad es positiva y ganadora. Ahora mismo, no pensamos más allá de Grecia, es una final, porque si no ganamos ahí tenemos pocas opciones”

Se respira tranquilidad: “Quizá porque somos un grupo en el que hemos demostrado que se puede confiar. Te garantizo que aquí dentro tranquilos no estamos porque somos conscientes de lo que nos vamos a jugar”

Planteamiento en Atenas: “Va a ser un partido de picar piedra, puede ser que se encierren con línea de cinco atrás. Ellos tienen que aprovechar su oportunidad y jugar su partido. Usarán sus armas, al igual que nosotros las nuestras. Esperamos un partido feo y difícil, donde habrá pocos espacios. El míster siempre nos dice que estos encuentros hay que jugarlos con tranquilidad y saber que se pueden decidir en los momentos finales”

¿Sí o sí?: “No, para nada. A día de hoy hay una igualdad muy grande, muchos equipos con pólvora. Hay que pelear hasta el final, a las malas tenemos la opción de la repesca asegurada. Iremos hasta el final. Lo importante es que tenemos la oportunidad de redimirnos”

¿Es obligatorio ir al Mundial?: “No es una obligación, hay una gran competitividad en el mundo del fútbol. Está claro que España siempre tiene que estar siempre en un Mundial por jerarquía, pero en el fútbol no hay que dar nada por sentado, esto se pelea en el verde. Recuerdo que Italia ha estado también fuera de un Mundial hace poco, por eso tenemos que ir al cien por cien”

La fuerza del grupo: “Yo creo que es labor de todos haber creado este grupo. Es cierto que el míster nos ha inculcado unos valores para tener un ambiente donde no hay egos. La individualidad y pensar en uno mismo puede llegar a confundirte. Nuestro mayor tesoro es la unidad del grupo. Hay complicidad. Todos vivimos la misma situación y si sabes que hay un compañero que pasa por lo mismo intentas apoyarte. Esto requiere fortaleza mental y saber lidiar con la presión”

Licenciado: “He terminado Administración y Dirección de Empresas. Lo tuve que hacer a distancia, es difícil de compaginar pero no imposible. Más que al fútbol, me vale para aplicarlo a otras ocupaciones”

Busquets: “Un jugador se conoce bien a sí mismo y él sabrá perfectamente de su rendimiento. Cuando la dinámica colectiva no es buena pues no te favorece y viceversa. Pero él está tranquilo, esto es un premio a lo que hacemos con nuestros clubes”

Gavi: “Destaco su sencillez. Estos chavales que vienen tan jóvenes son muy humildes y maduros. Son gente que quiere mejorar día a día. A veces nos confundimos, despuntar no es más difícil. Con 25 años he aprendido eso y mi mentalidad es de seguir mejorando”

City: “He encontrado un sitio donde soy muy feliz y puedo desarrollar mi fútbol y mejorar con uno de los mejores entrenadores en un equipo espectacular. Estoy en un sitio donde creen en la mejora continua. Todos los años hay unas ganas de mejorar que son clave para mí”

La Champions: “Se nota la presión en todos los equipos grandes. Más que eso lo vemos como un reto, el día en el que estás mal, te vas para casa. Lo positivo es que ya hemos rozado el objetivo y tenemos esa experiencia que nos vale para futuras eliminatorias”

Ferran: “Está claro que tiene una lesión en un hueso y lo que tiene que hacer es reposo ahora. Le dije que tranquilidad, que se pase rápido y que vuelva con la fuerza necesaria para seguir queriendo mejorar. A toro pasado, todo el mundo recularía. A veces pueden las ganas y a veces pueden la cabeza. Yo le dí mi consejo y seguro que la siguiente vez pensará más en sí mismo y aprenderá la lección porque eso era una final, pero eso es otra que se pierde”