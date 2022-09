La UFC es una de las formas de competir que más adeptos tiene alrededor del mundo. Cuenta con 549 luchadores, entre los cuales se encuentran: Brandon Moreo, Deivenson Figueiredo, el famoso Kamaru Usman, entre otros. Si eres fanático de las artes marciales mixtas, el Ultimate Fighting Championship es el lugar indicado para ti.

Las Apuestas UFC

Las Apuestas UFC son de las más apetecidas por aquellos jugadores a los que les gusta apostar por sus peleadores favoritos. El Ultimate Fighting Championship cuenta con las mejores casas de apuestas para apostar, como, por ejemplo: Meridianbet, que tiene un operador de juegos con licencia en Curazao que se ha extendido en todo el mundo.

Al jugar en esta categoría debes dejar a un lado el corazón y utilizar más la razón. Puede que participen tus luchadores favoritos y desees que ganen. Pero, si hay dinero de por medio, debes analizar las posibilidades de forma objetiva. A continuación, te daremos algunos consejos:

Estudia a los luchadores con anticipación.

No te enfoques en los records .

Analiza los peleadores en todos sus aspectos y a los especialistas.

Y por último, toma en cuenta los factores internos y externos, si son diestros o zurdos. Casi siempre cuando las estadísticas consideran que uno de los peleadores es zurdo, llevará más ventaja que el derecho. Ya que cuenta con una buena posición.

Formas de apuestas UFC

Existen tres tipos de apuestas UFC en general, las cuales son: al ganador del combate (que es la más sencilla). También por asalto (en la que se pone un umbral medio de duración). Y la de modo victoria (en la que puedes apostar si en la pelea se va a decisión del jurado o no).

¿Qué ofrece el Ultimate Fighting Championship?

En Ultimate Fighting Championship hay algunas opciones disponibles para que los apostadores aumenten el riesgo. Y también para que cuenten con la posibilidad de conseguir un mayor premio o hacer que sea más interesante. Entre sus tipos están los siguientes:

De Victoria . Los jugadores seleccionan cómo creen que la pelea va a terminar y eligen entre: knock out , la decisión del juez o rendición. Debes estudiar a los luchadores con cuidado y determinar si son atacantes agresivos o suaves.

Por Ronda . Con el nombre, ¿puedes adivinar de que se trata? En esta los participantes deben escoger en qué ronda puede terminar la lucha. Es similar a la de apuesta total , pero en este caso tienes que escoger el momento de la ronda que dará el fin.

Props . Hay algunas opciones en este tipo de categoría y los jugadores encontrarán las opciones disponibles para los eventos principales. Los mejores ejemplos en esta sección son las que tienen que ver con la a ctuación de la noche y la p elea de la noche .

Y por último, las futuras. Que son diferentes a las del básquetbol o del fútbol americano. Existen las programadas, con mucha anticipación, y que aún se consideran peleas online. Y están las peleas no programadas que se consideran apuestas futuras.

Divisiones de peso y combates

Las divisiones de peso que puedes ver en este tipo de lucha son: peso paja (52,3 kg), gallo (61,2 kg), pluma (65,8 kg), ligero (70,3 kg), medio (83,9 kg) y pesado (120,2 kg). En el caso de los combates, estos se pueden terminar a través de:

Sumisión . Cuando el luchador palmea a su oponente o a la alfombra, expresa de forma verbal y clara que está sufriendo. Otra técnica de sumisión es cuando el peleador pierde el conocimiento o está a punto de sufrir lesiones graves.

KO, que es cuando el luchador entra en estado de inconsciencia.

KO técnico, que es cuando el árbitro decide que un luchador no puede continuar y la declara como un knock-out técnico.

Por decisión de los jueces.

Decisión unánime.

También puede ser por:

Descalificación.

Decisión dividida o técnica.

Empate unánime o dividido.

Y por último, por empate técnico o mayoritario. El técnico el combate puede finalizar de forma similar al de una decisión técnica, cuando el resultado de los jueces termina en un empate.

Calendario del mes de agosto

Y si estás interesado en conocer las apuestas UFC del mes de agosto, aquí te las presentamos. No tiene tanta actividad como otros meses, no obstante, es igual de interesante. Tienes el evento Fight Night: Thiago Santos vs Jamahal Hill para el día sábado 6 de agosto a las 18:00 horas.

Los combates en The Ultimate Fighter son los días sábados y en raras ocasiones los domingos. Pueden variar en el horario, dependiendo de la ubicación en donde se lleve a cabo. Sin embargo, por lo general suelen iniciar a las 21:00 hs.