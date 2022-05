Archimbaud tras la victoria en Uruguay: “Es un sueño lo que paso”

Jean Pierre Archimbaud, volante de Melgar, habló sobre su gol marcado ante River de Uruguay, que los mantiene en el primer lugar de Grupo B en la Sudamericana

Jean Pierre Archimbaud, volante de Melgar, habló sobre su gol marcado ante River de Uruguay, que los mantiene en el primer lugar del Grupo B en la Sudamericana. El cuadro Dominó se jugará el todo por el todo ante Racing Club en Avellaneda.

Archimbaud expresó lo siguiente: “Es un momento muy lindo en mi carrera, para mí y para mi familia. Es un sueño lo que pasé anoche”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Es algo que siempre he buscado: el poder trascender con un momento tan lindo, en un mítico estadio, jugando un torneo internacional ante un gran rival, entonces se me pudo dar”, agregó, mientras que calificó al gol a los ‘charrúas’ como “el más lindo y el más significativo de mi carrera, voy a seguir trabajando con la misma humildad. Aún no hemos ganado nada”.

MELGAR EN BUSCA DE LA CLASIFICACIÓN:

En ese sentido, manifestó lo siguiente: “El encuentro se tornó bastante duro porque nos quedamos con 10 jugadores y nos tuvimos que volver más defensivos. Lo estuvimos haciendo muy bien hasta que llegó el tanto de River Plate; sin embargo, al final encontramos el gol y lo celebramos mucho en el vestuario”.

Por último, añadió que: ”Acompañé el movimiento que hizo Johnny Vidales. Él quedó de espalda al arco, así que fui hacia él de apoyo para que me la pueda ceder y finalmente pude convertir el gol. Incluso, pensé en pegarle de primera, pero al final opté por hacer dos toques”.