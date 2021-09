Arley Rodríguez: “Quisiera anotar mucho más goles”

Arley Rodríguez, jugador de Alianza Lima, habló tras el triunfo ante Alianza Atlético y respecto al buen momento del club ‘íntimo’.

Alianza Lima pasa por un momento brillante, son líderes de la tabla acumulada, de la Fase II y van por el título nacional. Arley Rodríguez, futbolista del club blanquiazul, comentó sobre la espléndida actualidad del equipo dirigido de Carlos Bustos.

El atacante colombiano se refirió a su desempeño en el club victoriano: “Quisiera anotar mucho más goles, esa es mi idea. En esta segunda parte no he tenido la posibilidad de ser titular, pero siempre trato de mostrarle al ‘profe’ que cuando no hay goles. Entró con actitud y ganas de jugar bien”.

Arley reveló que el objetivo final es lograr una nueva estrella nacional: “Desde el principio sabíamos que la Fase 2 es la que pone en puestos importantes, en donde todos los equipos se juegan algo, y nosotros estamos jugando por el título de la Fase 2 y peleando por el título nacional, que es lo que todos queremos”, mencionó en Radio Ovación.

El futbolista de Alianza Lima también habló sobre el juego del club de La Victoria: “La idea nuestra es mantener el cero atrás, ya que adelante tenemos jugadores con mucha capacidad, experiencia como Farfán, Barcos, Aguirre, Rodríguez, que en cualquier momento pueden anotar. Además, los demás también hacen goles”.

Por último, el jugador de 28 años celebró la convocatoria de la ‘Foquita’ a la Selección Peruana y se refirió a sus demás compañeros: “Jefferson Farfán Nunca se rindió y el fruto está en volver a la Selección. Admiro la forma en que se entrega Aldair y Dios mediante me dé las ganas de entrenar a la edad que tiene Wilmer Aguirre”, finalizó.

Cabe mencionar que Alianza Lima podría consagrarse ganador de la Fase II del campeonato peruano este fin de semana, los ‘grones’ necesitan vencer a UTC y esperar resultados.