Cabanillas sobre jugar de lateral: “Me siento cómodo”

Nelson Cabanillas, jugador de Universitario de Deportes, brindó declaraciones luego de la victoria crema ante Sport Huancayo.

Sin lugar a dudas, Nelson Cabanillas es una de las más grandes sorpresas de este 2021 en tienda merengue. El jugador crema se ha acoplado de gran manera a la posición de lateral izquierdo y se ha ganado un lugar en el esquema de Gregorio Pérez.

El futbolista de 22 años habló sobre los buenos resultados que han logrado con el ‘Goyo’: “El esfuerzo del equipo se nota, el trabajo del ‘profe’ también se nota. Quizá en la primera parte del año no tuvimos tanta suerte porque, no se dieron los resultados, pero los partidos que veníamos jugando lo hacíamos bien. Ahora gracias a Dios se ve reflejado todo el trabajo que venimos haciendo durante el año”, mencionó en ESPN Perú.

El lateral izquierdo de Universitario de Deportes reveló que se siente cómodo en su nueva posición y que se guio de dos cracks para acoplarse a la nueva zona que ocupa: “El apoyo de mis compañeros ha sido importante en esta nueva faceta, pero la confianza del técnico me ha ayudado a poder acomodarme de la mejor manera. Me siento cómodo y ayudo de la mejor manera al equipo. Me apoye mucho Marcelo y Jordi Alba, que son laterales muy ofensivos, y creo que el ataque es mi fuerte”.

Universitario viene de dos victorias consecutivas y buscará, este domingo, seguir con su buena racha cuando se enfrente a la Universidad César Vallejo en un duelo directo por conseguir el cupo de Perú 3 para la Copa Libertadores.