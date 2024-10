Arsenal cae contra Bournemouth

El equipo de Arteta perdió 2-0.

Bournemouth rompió el invicto del Arsenal en la Premier League 2024 con una victoria clave en el Vitality Stadium. El equipo dirigido por Andoni Iraola venció 2-0, en un encuentro marcado por la estrategia y contundencia en momentos clave. El resultado representa el primer tropiezo en la liga inglesa para los ‘gunners’ en lo que va del año.

El desarrollo del partido fue intenso, con un gol temprano en la segunda mitad de Christie tras una jugada de estrategia bien elaborada. Minutos más tarde, Kluivert selló la victoria desde el punto de penal, tras un error en la defensa del Arsenal que terminó con falta de Raya sobre Evanilson. Arteta intentó reaccionar con cambios, pero el marcador ya era irreversible.

Te puede interesar:

Con esta derrota, el Arsenal pierde no solo puntos, sino también confianza, afectado por la expulsión de Saliba en el primer tiempo. Bournemouth, con un sólido planteamiento táctico, controló los momentos decisivos y sumó tres puntos valiosos en su lucha por escalar posiciones en la liga.

En la próxima fecha de Premier League, Bournemouth visitará al Aston Villa en el Villa Park, el sábado 26 de octubre, a las 9:00 a.m. Por otro lado, Arsenal tendrá un duro duelo ante Liverpool en el Emirates Stadium, el domingo 27 de octubre, a las 11:30 a.m. No obstante, el equipo de Mikel Arteta tendrá acción durante la semana por la Champions League, cuando se enfrente al Shakhtar Donetsk, el martes 22 de octubre, a las 2:00 p.m.

Descubre más: Alianza Lima se interesa por el Aldair Quintana