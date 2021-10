Así se enteró Wanda Nara de la deslealtad de Icardi

Yanina Latorre y Ángel De Brito dieron detalles tremendos de la separación del año. “Ella le pidió el divorcio”, dijeron y mostraron chats entre la ‘China’ Suárez y el delantero argentino

A pesar de los intentos de Mauro Icardi por demostrar que continúa en pareja con Wanda Nara, fue la propia empresaria argentina quien, con una foto de Instagram, desterró todo tipo de posibilidad de reconciliación.

El relato cronológico de los hechos que desencadenaron la separación

“Wanda dejó a Mauro Icardi a partir de los mensajes de Telegram que ella leyó. Yo tengo los mensajes. Él la tenía agendada como CS. Me duele que la China dice ‘que se arreglen ellos’. Loca, hacete cargo”, comenzó relatando Yanina Latorre y agregó, contundente: “La zorra de la que habla Wanda en sus historias es la China. La historia es tremenda”.

La historia de la que habla comienza el último sábado, cuando sería Mauro Icardi el que comenzó a investigar a la madre de sus hijas Isabella y Francesca. “No empieza Wanda a desconfiar si no que Icardi, que el sábado le dijo ‘te veo distante, estás rara’, y le pidió las claves de sus cuentas y empezó a verle el Instagram. Wanda le preguntó por qué tantas preguntas y le pidió el teléfono de Icardi y le encontró todo en Telegram”, aseguró Latorre.

¿Cuáles fueron los mensajes que habría encontrado la empresaria argentina?

“La China rogándole de verse, la China le mandaba fotos de todo lo que hacía, él de los entrenamientos. Icardi no niega nada, lo que dice que es que no la vio. Lo lleva todo a un coqueteo”.

Wanda decide partir a Milán

Ante los mensajes que leyó Wanda, entre los que se encontraba uno en el que la actriz argentina, ex pareja de Benjamín Vicuña, le hablaba al futbolista de “salir de joda juntos”, la rubia decide irse con sus hijos a Milán. “Ahí Icardi dice ‘no voy más a entrenar’. No avisó en el club y le dice que si ella no vuelve y lo perdona él no va a jugar más”, relató Yanina.

Pedido de divorcio

“Él (por Mauro) cree que si sube una foto la va a convencer. Hoy a la mañana (lunes) ella le pidió el divorcio. Las nenas no saben nada, ella no gritó, no hizo escándalo, no revoleó teléfonos. Él está muy deprimido, no para de llorar. Ella está que se la lleva el demonio. Ella hoy se considera soltera”.

La actitud de la China que enojó mucho a Wanda

“El enojo de ella (Wanda) es que hace dos semanas en el recital de Camilo y Evaluna. la China Suárez lo llama a Ricky Sarkany por Facetime y la le dice ‘pasame con Wanda que la quiero saludar’. Wanda se la puso a saludar. Se pusieron a hablar ‘nos tenemos que ver’. Corta y le manda un mensaje a Icardi y le dice ‘qué lindo que estás'”.

Personas involucradas

Según Ángel De Brito, además de Wanda, Icardi y la China, también hay otras personas involucradas en el escándalo. “Dicen que hay conversaciones entre Wanda y Benjamín Vicuña. Hay otros actores involucrados, un jugador de Real Madrid”, adelanta el conductor. Un tema que abordarán mañana en el popular programa televisivo argentino. Además, Wanda ha comenzado a seguir en redes sociales a Vicuña.