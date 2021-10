Piqué a Ibai: “Yo hablé con Vinicius y me dijo que lo tenía hecho con el Barça”

Piqué trató el Mundial de Globos y su relación con Busquets, el penalti pitado sobre Ansu Fati y recordó la anécdota con Arbeloa.

Ibai Llanos y Gerard Piqué estuvieron durante más de una hora en directo en Twitch. El streamer y el defensor del Barcelona compartieron un rato en directo en canales de ambos y recordaron una anécdota en la que Piqué hizo referencia a Álvaro Arbeloa hace años atrás.

“No fuimos amigos nunca, éramos conocidos. ¿Qué quieres que diga que soy amigo de quién no soy amigo?”, preguntaba Piqué al streamer. “Lo dices porque todo el mundo lo entendió”, le respondía el vasco. “¿Qué éramos conocidos? No pasa nada, es la realidad. ¿Qué quieres que diga que éramos amigos?”, sentenció

Piqué y Busquets viendo Mundial de Globos en el vestuario: “Estuvimos revisando con Busi en el vestuario. Busquets me dijo al día siguiente que le habíamos dado un punto más al cubano. Estaba superpreocipado. Que teniamos que ser más profesionales y que no se nos podía escapar un error de esta magnitud”

Sobre jugar y ‘streamear’ en Twitch: “Maxi saca a pasear un poco los codos. Yo llevo 14 años y siempre me dicen lo mismo, que podría dedicarme a no hacer nada más. Cuando juegas mal la gente te lo echa en cara. Ya son muchos años. Que la gente diga lo que quiera. No me preocupa mucho. Es más vamos a hacer otro Mundial, Ibai”

Sobre un nuevo evento que no han presentado aún: “A mi si me llama Florentino y me deja el Nuevo Bernabéu gratis, lo hacemos en Madrid”

Piqué sobre el penalti del Valencia: “De esos penaltis en el Bernabéu… La gente que sabe jugar al futbol sabe que esto es penalti en el cien por cien de los casos. Ese penalti en el Bernabéu se que lo van a pitar seguro. Lo van a pitar si va de blanco el jugador. Recuerdo la de Juanfran con Osasuna, que le hicieron dos penaltis y vio dos amarillas. Dos penaltis clarísimos de atropello clarísimo y el pobre Juanfran se fue expulsado por dos amarillas por simular penalti. Dos penaltis clarísimos y te vas expulsados por simularlo. No es ni por criticar, es que me hace gracia. Es parte de la historia. No te indignes, joder… ”

Sobre arbitraje: “El Barça-Madrid por la presión, por los clubes… Nos pitan más a favor que a los demás. El Atlético está en este grupo también. Tú compites con ellos para ganar las Ligas. No te puedes comparar con Alavés, Osasuna, Espanyol o clubes que no van a luchar por ganar LaLiga. Tú estás compitiendo contra el Madrid y yo pido igualdad. Yo lo pido para todos y sé que es difícil. Entiendo que para un árbitro es complicado. Claro que no me puedo quejar con otros equipos pero si con el Madrid o el Atlético. El tema del arbitraje, jamás, y más en España que le encanta la polémica. Es que haces un Mundial de canicas y habrá polémica, es así…”

Vinicius y su posible fichaje por el Barcelona: “Vinicius tuvo mucho talento. ¿Sabes que estuvo a punto de venir al Barça? No, a Vinicius le ofrecieron el doble. Yo hablé con él personalmente antes de ir al Madrid y en la llamada el tío me reconoció que estaba hecho por el Barça. Estaba hecho. No me acuerdo como fue. Era para recibirlo en el vestuario. Estaba hecho ya. Llegó el Madrid en el último segundo y le ofreció todo”

Volver a la Selección: “No había pensado si volver a la Selección. Ahora utilizamos los parones para otras cosas… Tenemos que hablar con FIFA para que hagan más parones. Cuando me retiré ya estaba pensando en el Mundial de globos”

Sobre Bartomeu y sus declaraciones sobre Mbappé: “No voy a opinar… Eso sí que me enciende mal… ”

Salir después de perder: “Si pierdes y tienes un mal día al día siguiente no montes una fiesta, pero la gente tiene que entender que tenemos una vida. Que intentamos hacerlo lo mejor posible y a veces no sale”

Un jugador que salió después del 2-6: “Hay una anécdota muy buena del un jugador del Madrid del día de 2-6 pero no la voy a decir. Hubo un jugador del Madrid que salió de fiesta esa noche. Hubo uno del Barça que salió y se lo encontró. No te va a sorprender

Kevin Roldán contigo empezó todo: “Fui yo. Ese año ganamos el triplete, el segundo. Kevin Roldán me dio las gracias después mil veces”

El Clásico: “El Clásico es especial. Adaptas el día entero. Se para el país. No hay mejor sensación que volver a tener las 90.000 personas del campo. Hacer un Clásico a puerta cerrada fue muy triste. El domingo ya no tenemos restricciones y jugar con toda la afición… Este año está la afición más que nunca con nosotros. Estando con nosotros podemos llegar a ser imparables. Seguir estando porque os necesitamos más que nunca. Es un placer y más en un partido como el del domingo. Primero tenemos que ganar sí o sí al Dinamo. En Champions estamos en una posición complicada. Parece que es el típico partido que tienes que ganar. Nos apretaron ya antes. Seguro que nos complicará el miércoles…”

Vaciles y bromas de vestuario: “En el vestuario tenemos un ambiente de la hostia. Los veteranos, las vacas sagradas… Somos los que tenemos más edad y los más jóvenes y tenemos un ambiente buenísimo. Hay mucha coña y pagan los más jovenes a pesar de que Jordi Alba está en todas. Yo suelo estar en casi todas. Y luego hay otros que no esperariáis que no estuvierian ahí como lenglet. El nivel de bromas ha bajado mucho. En el United era un espectáculo. Rooney, Evra, Ferdinand… Es una mariconada ahora. Le deshinchas una rueda del coche o le cortas los pantalones largos. Lo que de verdad molaba era el humor negro inglés y es bestial. Si hacemos las 24 horas os lo cuento”

Zaragoza: “Fue una locura. Nos clasificamos para la UEFA. Un equipazo. Aimar, D’Alessandro, los Milito, Celades, Movilla… Jugaba de pivote. 4-2-3-1 y yo era el pivote ofensivo. Yo tenía que llegar al área rival. Me lo pasé genial con Victor Fernández de entrenador. Salí mucho de fiesta, muchísimo y tengo muy buenos recuerdos. Lo celebramos como toca cuando entramos a la UEFA. Hace un frío que te pelas. Me gustaría antes de retirarme volver a jugar en el Zaragoza”

Frecuencia de stremear: “No os esperéis que haga muchos. Cuando me apetezca estaremos por aquí”