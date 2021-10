Badosa: “Soy pasional, lo vivo todo mucho”

Ese cariño lo ha sentido de verdad, porque lo que reiterado en las entrevistas tras los partidos…

Intento estar desconectada de las redes sociales en los torneos, pero hubo un día en el que me conecté con el móvil que tengo para ver esas cosas y vi que había gente despierta en España. Y pensé: ‘Uy, qué raro, no sólo me están siguiendo mis padres’. Me hizo mucha ilusión. En el siguiente partido me acordé y quise remarcarlo y agradecerlo.

¿Cómo asimila todas estas nuevas experiencias?

Después de ganar un torneo así hay mucho caos alrededor y lo que más quiero es aislarme de eso, pensar, disfrutar, quizás ver el partido me gustaría, y quedarme a solas conmigo misma para recapacitar sobre todo lo que ha pasado.

¿Le parece alucinante estar de repente a un paso del top-10 (es 13ª a 72 puntos de la 10ª, Osaka) y octava en la carrera a las WTA Finals?

Es algo increíble. Mi sueño siempre había sido estar en el top-10 y conseguir torneos grandes. De momento, ya tengo uno y me gustaría alguna vez ganar un Grand Slam. Lo otro está cerca y me ilusiona. Me fastidiaba el ranking congelado antes de llegar aquí, porque no estaba en el puesto que me merecía después de mis resultados. Ahora todo ha vuelto a la normalidad y me pone contenta. Llevo tanto tiempo luchando por eso, que ahora me cuesta un poco asimilarlo. Supongo que necesito tiempo y trabajo, porque he hecho algo muy bueno, pero quiero que esto sea sólo el principio. Para eso tengo que seguir igual y que lleguen más cosas así. Lo de las WTA Finals no era un objetivo al principio de la semana pasada, pero ahora, ver que casi estoy clasificada es un sueño.

¿Esto compensa todo el sufrimiento que padeció por las expectativas cuando era adolescente?

Al final es muy complicado sobrellevar todo eso. Cuando veo a un jugador joven y lo hace bien en edad júnior, me entra miedo. Porque yo lo he vivido y sé lo que es lidiar con las expectativas. Me preguntan: ‘¿Cómo lo ves, jugará bien?’. Y contesto que eso es lo fácil, lo difícil es cómo gestionar la presión, el entorno… cosas que marcan mucho, más allá del talento. Cada uno tiene su tiempo y quiero remarcar eso, porque hay niñas jóvenes que con 17 piensan que tienen que ser las mejores. Y no es así, hay gente que gana torneos con 30. Hay que tener mucha paciencia. En mi caso, viví en una montaña rusa que me hizo más fuerte. Pienso que cuando eres tan joven no estas preparado para esto. Creo que aparte de cómo pegarle a la pelota, de derecha, de revés, habría que enseñar a llevar esas expectativas, esa presión, porque estás sólo en la pista y eso no lo conoces con 18 años.

Usted trabaja con un psicólogo, ¿cómo es esa relación?

No le quiero llamar psicólogo, Dani (de la Serna) es un confidente, un amigo, mi persona de confianza. Está siempre ahí para mí, para cualquier cosa. Hablamos diariamente, hay días que lo necesito menos y otros más. Hacemos videollamadas y estamos trabajando constantemente para mejorar y sobrellevar situaciones de tensión como las que pasé en Indian Wells, para cerrar partidos, entrar en pista y superar los miedos.

Y ahora qué?

Quiero seguir igual, ganando torneos así, ese es el siguiente paso. Estoy disfrutando fuera de la pista, trabajando mucho. Viajo con las mejores del mundo, que es lo que he querido desde pequeña, cuando gané Roland Garros júnior. Quería estar aquí y eso me hace feliz. Ganar me hace cumplir sueños, pero ya poder estar viviendo esto, lo es todo para mí.

¿Y qué calendario le queda?

Si estoy clasificada para las Finals (10 al 17 de noviembre en Guadalajara, México) no iré al torneo 250 de Cluj (25 al 31 de octubre) y quiero intentar gestionar el calendario para poder ir a la Billie Jean King Cup (la antigua Copa Federación, que se disputa en Praga del 1 al 6 de noviembre), porque sería importante poder jugar con mi país y representarlo. Está en mi mente ayudar.

¿El hecho de ganar un WTA 1.000 le demuestra que puede luchar por los Grand Slams?

Ese ha sido mi sueño y la meta por la que trabajado desde el principio. No sé si cuando termine mi carrera no habré ganado uno, pero que la gente tenga por seguro que voy a entrenarme cada día pensando en que voy a conseguirlo.