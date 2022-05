Baldessari: “Nos equivocamos dos años seguidos con el ‘9’”

Horacio la ‘Pepa’ Baldessari, ídolo de Sporting Cristal, criticó la campaña de los celestes en la Copa Libertadores de América y la elección del goleador

Horacio la ‘Pepa’ Baldessari, ídolo de Sporting Cristal, criticó la campaña de los celestes en la Copa Libertadores de América y la elección del goleador. El conjunto celeste no pudo derrotar a Flamengo en Brasil y quedó fuera de toda competición internacional en la presente temporada.

Baldessari manifestó lo siguiente sobre la situación de Cristal en la Copa: “A nivel internacional no existimos, que me perdonen los hinchas. Yo amo a Cristal pero no puedo mentir por Cristal. Tenemos un equipo muy tímido, no me puedo dejar por lo de ayer ya que Flamengo jugó a ‘media máquina'”.

CRISTAL, DOS AÑOS FALLANDO EN LA ELECCIÓN DEL 9:

Asimismo, el ex jugador de los celestes señaló que: “El otro día cuando jugamos contra la ‘U’, le pedía a Dios que no ganemos, que perdamos tampoco, pero si ganábamos se taparía todo lo desastroso que venimos haciendo”.

Por último, destacó la mala elección del delantero por segundo año consecutivo: “Nos equivocamos dos años seguidos con el ‘9’, primero fue Riquelme, ahora con Mosquera, pero eso no te puede pasar. Un equipo como Cristal no puede jugar sin ‘9’”.

GONZÁLEZ AUTOCRÍTICO:

Canchita Gonzáles, quizás el mejor jugador de Cristal en la Copa, manifestó lo siguiente sobre el 9 de Cristal: “Lastimosamente en varios partidos hemos tenido posibilidades de gol, pero no hemos podido concretar. Es un detalle muy importante que seguro lo vamos a manejar en el equipo junto a la dirigencia también, porque necesitamos. Necesitamos poder meterlas y no lo hemos logrado”.