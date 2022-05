Guerrero en conversaciones con Alianza Lima: “Estamos hablando, sería un sueño para mí”

Paolo Guerrero, atacante nacional, destacó que ya está en conversaciones con de Alianza Lima para integrar el plantel que disputará la Liga 1

Paolo Guerrero, atacante nacional, destacó que ya está en conversaciones con de Alianza Lima para integrar el plantel que disputará el Torneo Clausura. El conjunto blanquiazul tiene la intención de seguir fortaleciendo su plantel con la meta de conseguir el bicampeonato nacional.

Guerrero manifestó lo siguiente en su llevada a la Videna: “Alianza Lima se ha contactado conmigo. Estamos viendo, como dije, no descarto nada, así que vamos a ver propuestas. Realmente sería un sueño para mi. Vamos a ver que pasa”.

ALIANZA VA POR PAOLO:

Asimismo, el ex goleador de Flamengo explicó que se siente muy bien físicamente. Por otra parte, expresó que en el partido de práctica que tuvo con la reserva de Alianza Lima pudo volver a marcar, hecho que le generó alegría: “Hoy, me sentí bien, volví a marcar de penal y eso me pone contento”.

Por último, señaló que no habló aún con Ricardo Gareca: “Solo me dijeron que juegue 30 minutos. Yo no he hablado con el profesor Gareca, ellos saben que estoy entrenando nada más. De hecho todos saben que yo les haré barra a mis compañeros”.

PERÚ VA POR EL MUNDIAL:

La selección nacional jugará el lunes 13 de junio su partido de repesca al Mundial de Qatar 2022 ante un representante de la Confederación Asiática de Fútbol, que saldrá del ganador del encuentro entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.