Rodrygo: “Yo creo que soy más útil saliendo en el once titular”

Rodrygo Goes fue, sin dudas, uno de los baluartes del Real Madrid en la Champions League de la presente temporada y carta secreta de Carlo Ancelotti. El conjunto blanco va por la Champions número 14 de su historia, sin embargo, los espera un rival de temer el próximo sábado: El Liverpool de Klopp.

Rodrygo manifestó lo siguiente sobre la final: “Yo creo que soy más útil saliendo en el once titular, pero siempre respeto las decisiones del entrenador. Si no soy titular también seré feliz. En las segundas partes hay más espacios y eso es lo que pasó en los otros partidos, estoy para ayudar al equipo, sea de titular o entrando después”.

Asimismo, el ex jugador de Santos señaló que: “Siempre digo que el partido contra Chelsea fue muy importante. Me faltaba marcar más goles, y marqué contra el Chelsea y volví a ser el Rodrygo que todos conocen, todo me empezó a salir bien”.

Por último, destacó que: “Quiero que llegue la final. Jugar mi primera final de Champions es un momento muy especial, estamos muy animados. Vemos a los jugadores más experimentados que tienen muchas ganas de ganar otra vez, ver esas ganas nos da más ganas a nosotros. Es un momento muy especial para todo el grupo”.

LA FINAL DE LA CHAMPIONS:

La gran final de la UEFA Champions League entre Real Madrid vs. Liverpool se llevará a cabo este sábado 28 de mayo a partir de las 14:00 horas de Perú (19:00 horas GMT).