Barcos: “La idea es quedarme un año más. Depende del club”

Hernán Barcos, futbolista de Alianza Lima, habló sobre extender su contrato con el club blanquiazul por una temporada más.

Uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en este año es, sin duda alguna, Hernán Barcos. El ‘Pirata’ viene teniendo grandes actuaciones con los ‘íntimos’ y es uno de los líderes que tiene el equipo de Carlos Bustos. El delantero argentino brindó una entrevista en donde dejo ver sus ganas de seguir vistiendo la blanquiazul.

El goleador de 37 años mencionó que planea quedarse una año más: “La idea es quedarme un año más. Depende del club. Seguramente cuando termine esta fase nos sentaremos a conversar, a ver qué quiere el club y lo que queremos como familia. Tomaremos la decisión en conjunto”.

El ‘Pirata’ también habló sobre el gran momento por el que pasa Alianza: “Hemos trabajado bastante para lograr lo que venimos consiguiendo. Uno siempre intenta perfeccionar lo que le cuesta y aprovechar sus virtudes. Siempre trato de ayudar al grupo, independientemente de si hago goles o asisto. La base de todo lo que hemos conseguido en Alianza es el trabajo en grupo, que ninguno da una pelota por perdida”, declaró en AS Perú.

Por último, el ‘9’ aliancista se refirió sobre su retiro: “Me voy a retirar cuando el físico no me dé más, que no pueda parar una pelota, que no pueda jugar al nivel al que estoy acostumbrado. Ahí me retiraré por respeto al fútbol. Alianza es lindo. Es un club y un país que me abrieron las puertas, que me dieron la oportunidad de volver a ser yo. Sería un placer terminar mi carrera acá por lo que venimos haciendo. Ojalá que terminemos bien el año”, finalizó.