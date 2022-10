Barcos: “Siempre me gustó atajar, pero no con tanta presión”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló de su decisión de ponerse los guantes tras la expulsión de Ángelo Campos. Los grones vencieron en el Ciudad de Cumaná

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, habló de su decisión de ponerse los guantes tras la expulsión de Ángelo Campos. Los grones vencieron en el Ciudad de Cumaná. Además, subieron al segundo lugar de la tabla acumulada. Desplazando a Melgar por diferencia de goles. Por ahora, el cuadro del Chicho Salas pasa directo a la final.

El delantero que terminó como arquero, recordó la primera vez que tuvo que ponerse los guantes. “Una sola vez, pero tuve segundos. Así como hoy no. Siempre me gustó atajar, pero no con tanta presión”.

El partido no fue fácil para Alianza, sobre todo en la segunda mitad. El cuadro blanquiazul se fue al descanso ganando 1-0 con gol de Hernán Barcos de cabeza. Ante esta situación, Ayacucho se volcó con todo en campo contrario. Generando varias situaciones de gol que Ángelo Campos resolvió bien.

El delantero argentino es pieza clave en el ataque blanquiazul. Llegó a los 17 goles y se puso a 1 del goleador del campeonato. Luis Benítez de Sport Huancayo. Los grones lograron el triunfo y retomaron la punta del campeonato.

ALIANZA GANÓ EN AYACUCHO:

AYACUCHO (0): Vidal, Salazar, Mendieta, Ardiles, Regalado, Quina, Morales, Toledo, Magallanes, Páucar, Royón.

ALIANZA LIMA (1): Campos, Míguez, Vílchez, Peruzzi, Lagos, Concha, Ballón, Valenzuela, Lavandeira, Rodríguez, Barcos.