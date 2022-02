Benavente: “Estoy feliz de estar en un club tan grande”

Cristian Benavente, jugador de Alianza Lima, fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa realizada en Matute.

Una nueva ilusión nace en Cristian Benavente y en toda Alianza Lima. El ‘Chaval’ fue presentado ante la prensa como nuevo futbolista del actual campeón del fútbol peruano en una conferencia realizada en el Estadio Alejandro Villanueva; ‘Bena’ habló sobre llegar a un club grande del Perú y respecto a la Libertadores.

El jugador de 27 años se mostró ilusionado por este nuevo reto: “No esperaba este recibimiento. Para mí es una nueva etapa muy importante, estoy más que feliz de estar aquí en este club tan grande y con tanta historia. Estoy agradecido por lo que han hecho y por hacerme sentir un jugador importante desde el primer momento. Estoy seguro que todo va a ir muy bien, hay un grupo muy bueno, tenemos mucha ilusión”.

El ‘Chaval’ se refirió a la chance de volver a la Selección Peruana: “Es un objetivo, siempre lo tengo en el horizonte, pero ahora me centro más en poder disfrutar, sumar minutos, ayudar al equipo, para que sea consecuencia de eventualmente ir a la selección, pero no es un objetivo real a día de hoy”.

El ex jugador del Real Madrid Castilla reveló que Alianza siempre fue su prioridad: “Después del inicio de esta temporada en Europa mi prioridad era disfrutar, sentirme contento en un campo de fútbol, y cuando apareció la opción de Alianza Lima fue mi prioridad, el club lo sabe. Físicamente me encuentro muy bien, no he parado de entrenar. En eso no hay ningún problema”.

Por último, el mediocampista blanquiazul se pronunció sobre la Copa Libertadores: “Hay un equipo muy bueno para tener ilusión en la Copa Libertadores, es un torneo de renombre y jugarlo con Alianza Lima es una oportunidad muy buena. Venir a Perú y jugar la Copa Libertadores no es bajar un escalón, es un reto”, finalizó.