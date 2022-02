Gregorio Pérez: “Álvaro Gutiérrez es un gran técnico”

Gregorio Pérez, ex director técnico de Universitario de Deportes, se refirió a la llegada de Álvaro Gutiérrez al banquillo crema.

No tuvo un extenso paso por Universitario de Deportes pero dejó huella en todos los hinchas merengues. Gregorio Pérez, exentrenador del club crema, brindó una entrevista en donde detalla su estado de salud y en donde confesa haber tenido una conversación Álvaro Gutiérrez, actual director técnico de los merengues.

El estratega uruguayo habló sobre su proceso de recuperación, el cual viene llevando en Uruguay: “Sigo en observación y sigo internado para ver los pasos a seguir sobre el tema de mi salud. Estoy un poco alejado de los asuntos deportivo, porque estoy muy concentrado en mi recuperación”.

El exentrenador del club merengue reveló que tuvo un dialogó con Álvaro Gutiérrez, al cual catalogó como gran persona y gran profesional: “Hablé con Álvaro Gutiérrez. Lo considero una gran persona, un gran profesional y un gran técnico”, declaró en una entrevista para Jhoseph Fajardo.



Para finalizar, el DT de 74 años se mostró agradecido por el apoyo que recibió de parte de la prensa: “Estoy agradecido de cómo me trató la prensa, porque no es fácil en ninguna parte del mundo y fue un apoyo muy importante, no solo en lo futbolístico, sino en momentos más complicados”, sentenció.



Cabe mencionar que Universitario de Deportes enfrentará en la segunda jornada de la Liga 1 a la Universidad San Martín; los cremas buscarán sumar su segunda victoria consecutiva y seguir en los más alto de la tabla de posiciones.