Benavente habló sobre polémico penal ante San Martín: “Para mí es penal”

Cristian Benavente, jugador de Alianza Lima, se refirió a la polémica jugada del penal cobrado ante la Universidad San Martín por la jornada 12 del Torneo Apertura. El conjunto blanquiazul logró un triunfo que lo mete en la pelea del campeonato. Disputó 11 partidos y llegó a los 20 puntos.

Ampuero dijo lo siguiente sobre la falta a Benavente: “La verdad que hoy día nos vamos y nos sentimos perjudicados por el arbitraje. Hicimos un partido parejo, creo que Alianza no necesita esta ayuda, porque el penal fue una ayuda”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Para mí no fue penal, Benavente se viene cayendo. El árbitro estaba con ganas de cobrar un penal hace rato. El partido que hicimos me pareció perfecto. Creo que hicimos mejor las cosas que Alianza, tuvimos mejores oportunidades”.

BENAVENTE RESPONDE A LA POLÉMICA:

Benavente no dudó en aclarar la situación: “Me cambio la pelota de pie y pongo, precisamente, el pie para que me toque y me toca, para mí es penal”.

Por último, Carlos Bustos manifestó que: “Veníamos un poco atrás en la tabla y necesitábamos entrar en el grupo que está en los 20 puntos. A algunos les quedan 15 unidades por disputar, a nosotros 21, y por eso era importante. Tenemos un plantel amplio, con muchos jugadores. Si bien unos tienen poca participación, están listos para entrar y aportar”

Universidad San Martín (0) vs. Alianza Lima (1)

Alianza Lima: Campos; Lagos, Míguez, Ramos, Rojas; Valenzuela, Cornejo, Lavandeira, A. Rodríguez; Aguirre, Barcos.

San Martín: Solís; Ríos, González, Ampuero, Vega; Delgado, Tuesta, Soto, Rojas; Verón, Escobar.