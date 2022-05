Ramos: “El hincha espera más de mí porque soy mundialista y eso pesa”

Christian Ramos, defensor de Alianza Lima, dio la cara ante las críticas por sus actuaciones con la camiseta íntima y se refirió al triunfo ante la Universidad San Martín

Christian Ramos, defensor de Alianza Lima, dio la cara ante las críticas por sus actuaciones con la camiseta íntima y se refirió al triunfo ante la Universidad San Martín. El conjunto blanquiazul logró un triunfo que lo mete en la pelea del campeonato. Disputó 11 partidos y llegó a los 20 puntos.

Ampuero dijo lo siguiente sobre la falta a Benavente: “Soy un jugador con mucha autocrítica. Cuando el equipo no viene bien se critica a algunos jugadores. Obviamente, quieren más de mí porque soy mundialista y eso pesa”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Conseguimos un triunfo importante para que los de arriba no se nos vayan”.

SOBRE EL PENAL ANTE LA SAN MARTÍN:

Benavente no dudó en aclarar la situación del penal ante la Universidad San Martín: “Me cambio la pelota de pie y pongo, precisamente, el pie para que me toque y me toca, para mí es penal”.

Por último, Barcos también se pronunció: “Yo soy el encargado de patear penales, en ningún momento dudé, conversé con mis compañeros pero no dudé. Es algo que trabajo, lo esperé todo el campeonato porque es el primer penal que nos cobran”.

Universidad San Martín (0) vs. Alianza Lima (1)

Alianza Lima: Campos; Lagos, Míguez, Ramos, Rojas; Valenzuela, Cornejo, Lavandeira, A. Rodríguez; Aguirre, Barcos.

San Martín: Solís; Ríos, González, Ampuero, Vega; Delgado, Tuesta, Soto, Rojas; Verón, Escobar.