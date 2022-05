Tenimesista Carlos Fernández es campeón del WTT Youth Contender

El importante torneo de tenis de mesa congregó a los mejores exponentes varones del deporte de la región y se llevó a cabo del 7 al 9 de mayo en la Videna.

El jugador peruano de tenis de mesa Carlos “Nano” Fernández logró el título en el WTT Youth Contender Lima 2022 en la categoría 19 años.

“Estoy muy feliz de haber ganado este título en casa. Ha sido muy emocionante con toda la gente. Lo he pasado muy bien y se ha logrado el objetivo”.

Expresó Carlos Fernández, número 60 del mundo en la categoría juvenil..

“Nano”, de 18 años, logró el título luego de vencer en la final al brasileño Felipe Doti Arado por un contundente 3-0. En semifinales había vencido al ecuatoriano Jeremy Cedeno por 3-1 y en cuartos de final al también ecuatoriano Neycer Robalino por 3-0.

Agregó: “Gracias a la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa es que he podido hacer mi preparación en Portugal, en la ciudad de Porto, y me han traído aquí para poder jugar los diversos torneos internacionales en Lima y Sudamérica. Estoy en muy buena forma. En la Videna también se entrena excelente y me siento muy feliz, con mucho apoyo”

Carlos “Nano” Fernández, ha estado entrenando en Portugal gracias a la ayuda recibida por la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa (FDPTM), al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y a la Beca Panamericana con miras a Santiago 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024 otorgada por el Comité Olímpico Peruano (COP).