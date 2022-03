Benavente: “Pienso que no merecimos perder”

Cristian Benavente, jugador de Alianza Lima, habló luego de caer derrotado ante FBC Melgar en Arequipa por el campeonato peruano.

Resultado injusto. Alianza Lima sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga 1 y comienza a esfumarse su sueño de lograr el Torneo Apertura. Cristian Benavente, jugador del elenco blanquiazul, se pronunció tras perder en Arequipa ante Melgar, revelando que el plantel ‘íntimo’ está más unido que nunca.

El mediocampista de 27 años analizó el gol de Melgar que desencadenó una nueva derrota aliancista: “Melgar nos marcó en una acción media aleatoria, en donde un compañero nuestro desvió un balón en el centro, pero luego de esa acción pienso que no merecimos perder”.

El ‘Chaval’ reveló que Alianza Lima no mereció caer en Arequipa: “Si pienso que pudimos hacer algo más, porque tenemos buenos jugadores, pero estamos trabajando muy bien con el comando técnico. Estamos todos muy unidos. Sin duda me quedé con la sensación que no lo hicimos tan mal para perder”.