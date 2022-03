Arturo Vidal: “No va ser mi último Mundial”

Arturo Vidal, jugador de la Selección Chilena, se refirió a las chances de jugar el Mundial de Qatar 2022 con ‘La Roja’.

Panorama complicado pero no imposible. La Selección Chilena cuenta con chances, pequeña pero chances en fin, de poder clasificar al próximo Mundial. Arturo Vidal, mediocampista de ‘La Roja’, brindó una entrevista en donde manifiesta que no piensa renunciar a su selección ni que este será el último Mundial por el que luche clasificar.

El jugador de 34 años reveló que esté no será su último Mundial: “No va a ser el último Mundial, antes lo pensaba así. Seguiré luchando hasta que me dé. Hasta que me digan ‘no, ya no puedes estar en la selección'”, declaró el ‘Rey Arturo’ en TNT Sports.

El volante del Inter de Milán confesó que aún no piensa retirarse de la Selección Chilena: “Uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal. Pero si vamos al Mundial, igual seguiré en la selección. No la dejaré. Hasta que llegue un jugador joven que se gane el puesto, que juegue y represente a Chile bien, no tendré ningún problema en dejar a la Selección. De mi parte, no la dejaré”, concluyó el referente de ‘La Roja’.

Cabe resaltar que la Selección Chilena se encuentra al borde de quedar fuera de la lucha por un cupo al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Martín Lasarte tendrán que jugar ante Brasil y Uruguay en la última fecha doble de las Eliminatorias, estando obligados a ganar estos dos encuentros y esperar resultados favorables que los hagan soñar con una posible clasificación a Qatar.