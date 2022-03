Ramos: “Tenemos que ser más sólidos en la defensa”

Christian Ramos, jugador de Alianza Lima, se pronunció tras sumar su tercera derrota consecutiva en el campeonato local.

No la vienen pasando bien. Alianza Lima solo ha podido sumar 5 puntos de 18 posibles en la Liga 1, teniendo un arranque que lo pone más cerca de la zona del descenso que a la lucha por el Torneo Apertura. Christian Ramos, jugador de la escuadra ‘íntima’, habló luego de caer ante Melgar y dejó sus impresiones sobre este encuentro.

El defensor de 33 años reveló que los blanquiazules deben mejorar defensivamente para comenzar a sumar buenos resultados: “Siendo autocríticos pienso que no solo tenemos que ser más sólidos al momento de defender sino también las que tenemos en ataque. Hay que meterlas. Sucede que el rival nos llega una sola vez y nos hacen el gol y hay veces te llegan 100 y no anotan. Eso a veces pasa pero hay que tener tranquilidad”.

El zaguero central de Alianza Lima mencionó que no le afectan las críticas que viene recibiendo por su desempeño: “Si estuviéramos ganando, mi nivel sería genial y dirían que soy el mundialista, el top; pero como no se está consiguiendo buenos resultados eso nos merma a todos. Pero, esto es fútbol, cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes no tanto así”.

Para concluir, la ‘Sombra’ reveló que las veces que Alianza cayó en la Liga 1 no fue superado por el rival: “Pienso que en las tres derrotas que hemos tenido, ningún rival fue superior a nosotros. Ese es mi pensamiento”, finalizó.