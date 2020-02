Bengoechea  “Tenemos que cambiar esta situación”

El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, está muy apenado por los recientes resultados que está obteniendo su equipo en el campo de juego. “No estoy conforme y me siento mal. Pese a que se logró empatar de visita, hemos perdido uno en casa y eso hace que no tengamos más margen de error. Tenemos que revertir la situación de una vez, es lo único que nos mantendrá tranquilos”, manifestó el estratega uruguayo.

Bengoechea afirma que hará todo lo posible para revertir la mala racha de Alianza

Por otro lado, se refirió a Alberto Rodríguez, quien hace una semana había sido indicado como titular en el encuentro que se avecina el sábado (contra Grau). “Si la semana es normal, Alberto va a jugar contra Grau. Él se ha venido preparando bien para jugar y nosotros lo tenemos a disposición”, comentó Bengoechea.

Finalmente, señaló que no parten con ventaja previa al duelo ante los piuranos. “No sé si es una ventaja que ellos jueguen primero, ya que a principio del año todos los jugadores quieren jugar, eso lo veremos en el partido”, sentenció el técnico.