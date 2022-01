Benincasa: “En Cusco FC no esperábamos esta sorpresa”

Horacio Benincasa, jugador de Cusco FC, habló sobre el fallo del TAS y respecto a jugar la Liga 2 con el elenco cusqueño.

Fue un ‘baldazo de agua fría’. Horacio Benincasa, jugador de Cusco FC, brindó una entrevista en donde cuenta su actual estado contractual con el elenco cusqueño tras el fallo del TAS y el descenso de club ‘imperial’. El ‘Che’ reveló que buscará salir del club debido a que su prioridad es jugar Liga 1.

El central habló sobre el tema contractual del plantel de jugadores: “Son muchos casos distintos, unos más fáciles de resolver que otros, en Cusco FC. No esperábamos esta sorpresa. No es algo normal, no es algo que tenga que pasar, por más que pasó el año pasado”.

El jugador de 27 años confesó que tuvo una reunión con los directivos en donde les contó su prioridad: “He tenido una reunión con Cusco FC. Les dije lo que pensaba, que me encanta todo el club pero que mi prioridad es jugar primera. Ahora hay un contrato de por medio y se le va a hacer difícil volver a subir si no mantiene una base, estamos negociando”, declaró en RPP Deportes.



El ‘Che’ también reveló que ha tenido ofertas de clubes de la Liga 1: “Luego de lo que pasó con Cusco FC, felizmente he recibido más de una oferta de primera. Pero también hay el problema de que saben que falta poco para empezar el campeonato y te tiran el trabajo al piso”.

Por último, el defensor de Cusco FC se refirió al comunicado que publicaron los jugadores de la escuadra cusqueña: “Más allá de que haya o no indemnización de parte de la FPF con nosotros, el comunicado era para dejar en claro que estas cosas nos afectan. Si normalizamos esto, estamos cayendo como fútbol peruano, finalizó.