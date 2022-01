Benzema: “Intento hacer mejores a los demás”

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, habló en una entrevista con France Football sobre su actual momento deportivo.

En una tremenda entrevista con France Football, Karim Benzema, futbolista del Real Madrid, habló sobre su gran momento deportivo en el club español, además de contar su perspectiva del fútbol moderno y de su amistad con Vinicius Jr.

El goleador del elenco madridista mencionó que ahora se ve el fútbol desde el ángulo estadístico: “Ya no nos molestamos en mirar lo que hace un tipo en el campo, sólo quién ha marcado. Y al día siguiente, lo consideramos el mejor. A mí me ha pasado: no hago un buen partido, marco y me ven como el mejor. No me gusta mucho este tipo de fútbol, pero será cada vez más así. Se ha convertido en un deporte en el que se miran las estadísticas”.

El ‘Gato’ también confensó que busca hacer mejor a los demás en el campo de juego: “No puedo tirar si no tengo ángulo cuando hay un compañero desmarcado. Voy a pasarle el balón. No pienso en: ‘Ah, pero posiblemente voy a marcar’. Cada uno tiene su forma de ver el fútbol, pero intento ir en la buena dirección. Intento hacer mejores a los demás”, declaró en France Football.

Por último, el delantero francés habló sobre Vinicius Jr: “Sé que le he aportado. Tienes que hacerle la pregunta. Hoy, no es el mismo jugador. Está haciendo lo que debería hacer desde hace tiempo y no se le puede decir nada. Sé que era capaz de producir mucho más. Así que en dos o tres frases en el campo, en dos o tres movimientos, le mostré cosas, sobre todo en los últimos veinte metros”, finalizó.