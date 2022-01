Míguez tras nacionalizarse: “Estoy muy feliz. ¡Viva el Perú!”

Pablo ‘Cotorra’ Míguez, jugador del Club Alianza Lima, habló tras la ceremonia en donde se le entrego su ciudadanía peruana.

Tras varios días de espera, al fin se hizo oficial; Pablo Míguez, jugador de Alianza Lima, tuvo su ceremonia en donde fue reconocido como peruano tras varios años en el país. La ‘Cotorra’ no ocultó su felicidad y tuvo palabras tras concretarse su nacionalización.

El mediocampista de 34 años mencionó que se encuentra feliz y agradecido por ser peruano: “El Perú tiene una gran tradición futbolística y yo he venido desempeñando mi profesión aquí. Estoy muy feliz, agradecido. ¡Viva el Perú!”.

El jugador del elenco blanquiazul también agradeció a todos los que lo ayudaron en su etapa como extranjero y reveló que es un orgullo ser peruano: “Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. La felicidad muy grande no solo mía, sino de mi familia. Muy agradecido al país por abrirme las puertas. No solo por el trabajo. Tengo gente muy amiga y en la ciudad que me ha tocado estar siempre he encontrado gente amable”, finalizó.

Cabe mencionar que la ‘Cotorra’ llegó al Perú en el año 2014 para jugar por Alianza Lima, luego paseo su fútbol por Melgar de Arequipa y Real Garcilaso (hoy Cusco FC). En toda su etapa en el Perú, logró ganar el Torneo del Inca 2014, el Torneo Clausura 2021 y el campeonato nacional del 2021, todo con la camiseta de Alianza.