Carlo Ancelotti: “El sistema y el juego perfecto no existen”

Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, habló previo a la final de la Supercopa de España ante Athletic Club en Arabia Saudita.

Real Madrid pasa uno de sus mejores momentos en la temporada, el conjunto blanco está próximo a jugar la final de la Supercopa de España, es líder de LaLiga y es serio candidato para llevarse la Champions League. Carlo Ancelotti, DT del club madridista, brindó declaraciones sobre el actual momento del club ‘merengue’.

El estratega italiano manifestó que respeta todo tipo de planteamiento en el campo de juego: “Yo respeto todas las facetas del fútbol. Si uno solo piensa en la posesión como arma para ganar el partido, perfecto. Yo lo respeto. Como respeto la manera en la que el Cádiz jugó contra nosotros, porque nos metió en dificultades. El sistema y el juego perfecto no existen. Si juego a la contra no voy a ganar todos los partidos y si juego en posesión tampoco. Si un día defiendo, no somos defensivos. Somos el equipo que más goles y meto”.

Luego agregó: “Y que digan que jugamos a la contra, no me molesta. Porque no es fácil jugar a la contra, nosotros jugamos a la contra con cuatro o cinco goles. No hacemos pases largos. Y llegamos además con seis jugadores al área rival. No es nada fácil jugar así. Si me dicen que jugamos a la contra, yo encantado”.

Para finalizar, el DT del club blanco habló sobre el mejor momento de su equipo: “Nuestro mejor momento fue antes de Navidad, ante Atlético. Pero estamos bien y me deja tranquilo la personalidad del equipo en estos partidos. Esto me deja tranquilo, porque conozco la habilidad de los jugadores en estos partidos. Mi trabajo es fácil porque no tengo que meter motivación o concentración, porque la tienen. Cuanto menos toque, mejor”, sentenció.