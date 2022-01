Benzema: “Los que critican a Messi no saben nada de fútbol”

Karim Benzema afirma que las personas que critican a Messi por su rendimiento en Paris Saint-Germain, no saben nada de fútbol.

Sin duda, el argentino encontró un aliado en el delantero del cuadro blanco, nada más que Karim Benzema. “Es solo un período de adaptación, porque no está marcando muchos goles. Pero mira lo que hace en el campo. En cualquier caso no se puede criticar a un jugador así. De hecho, el que critica a Messi, no sabe nada de fútbol”, declaró el francés en entrevista con TF1.

Leo Messi sumó su séptimo Balón de Oro, un premio que muchos tenían como favorito a Benzema. El galo terminó cuarto en la carrera, detrás de Robert Lewandowski y Jorginho.

“Cuarto, tercero o segundo es lo mismo que 30. Lo principal es ganarlo. Me dijeron que no había ganado suficientes trofeos, pero que no podía hacer más. Sigue siendo un objetivo y cada temporada intentaré hacerlo mejor que la temporada pasada”, afirmó.

Asimismo, Karim acumula 303 tantos para Real Madrid. Solo cinco menos que Alfredo Di Stéfano, quien ocupa el tercer puesto en la clasificación histórica de artilleros de los merengues.

“Es un motivo de orgullo, pero quiero seguir. Cuando llegué, vi el récord de Di Stefano muy lejos. No veía estos récords como un objetivo, pero hoy estar cerca de estas leyendas es excepcional. Cuando llegamos al Madrid no nos decimos que nos quedaremos 10 ó 15 años, solo queremos ganar títulos”, finalizó.