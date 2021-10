‘Beto’ Da Silva: “Todos los jugadores sueñan con la Selección”

‘Beto’ Da Silva, jugador de la Universidad César Vallejo, habló sobre la Selección Peruana y respecto a su futuro futbolístico.

Aún sueña con la ‘blanquirroja’. ‘Beto’ Da Silva, futbolista de la U. César Vallejo, reveló que su objetivo es volver a jugar en la Selección Peruana en un futuro cercano. Además habló sobre su futuro ligado a Alianza Lima, club con el que tiene contrato hasta finales del 2022.

El ex jugador de Alianza Lima mencionó que aún tiene cosas por mejorar y corregir: “Siempre he sido muy profesional, pero siempre hay cosas que mejorar y corregir, por lo que traté de que hacerlo y hoy puedo gozar de salud, de continuidad y puedo estar jugando partidos seguidos”.

El delantero de la UCV no negó que desea integrar la Selección Peruana en un futuro cercano: “Todos los jugadores sueñan con la Selección. En ningún momento me taché, siempre he tratado de buscar continuidad que era algo que me pedían en Videna, y que me aleje de las lesiones. Todos los días sueño con la Selección y por qué no poder volver, soy joven pero creo que he tenido oportunidad de jugar grandes partidos. Si se vuelve a dar trataré de aprovecharlo de la mejor manera”, declaró para RPP Deportes.

Por último, ‘Beto’ se refirió a su futuro futbolístico, mencionando que tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2022: “Justo hablé con mi representante, se tendrá que hablar entre los clubes y mi representante, yo pertenezco a Alianza Lima hasta finales del 2022, si me dicen que regrese del préstamo tendré que hacerlo, pero también me gustaría saber qué piensa el entrenador y otros factores. Ahora estoy pensando en el partido del domingo y ya luego pensaré en el futuro. Lo que sea, será bienvenido y trataré de buscar seguir mejorando”, sentenció.