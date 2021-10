‘Coyote’ Rivera habló sobre el futuro de Paolo Guerrero

Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano de Paolo Guerrero, se refirió a una posible llegada del ‘Depredador’ a Alianza Lima para el 2022.

El sueño de todo hincha blanquiazul es ver una delantera de Alianza Lima conformada por Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, al parecer este sueño tendrá que esperar por lo menos un año más. Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano del ‘Depredador’, brindó una entrevista en donde menciona las posibilidades que hay de que Paolo se ponga la camiseta ‘íntima’ este 2022.

El ex jugador de fútbol reveló que Paolo no tiene en sus planes venir al Perú a jugar por Alianza Lima: “Acá pueden decir muchas cosas porque es hincha de Alianza, pero en sus planes no está venir al Perú. Él quiere hacer todavía su carrera en el exterior. Eso lo que hablamos mucho antes de la pandemia”, declaró en la ‘Las Voces del Fútbol’.

Por último, el hermano del capitán de la Selección Peruana mencionó que es poco probable que veamos a Guerrero en la Liga 1 2022: “Todavía no está en sus planes venir al Perú a jugar. No lo he escuchado en ningún momento hablar de eso. No creo, conociéndole, no creo”, finalizó.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero se encuentra con problemas en la rodilla, el máximo goleador de la ‘blanquirroja’ viajó a Alemania para recuperarse de sus dolencias y volver por todo lo alto en el 2022.