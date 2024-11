¡Brasil presentó a sus estrellas para esta fecha doble!

Brasil presentó su lista de galácticos con los que enfrentará a Venezuela y Uruguay.

Estamos a puertas de vivir la última fecha doble el año. Las selecciones comienzan a presentar la lista de guerreros con los que afrontarán los partidos. Brasil a sido el primer cuadro en la lanzar su lista y de la mano de Vini Jr, ahora sí, buscará quedarse con los seis puntos frente a dos importantes selecciones.

En la primera parada de los brasileros, tendrán que visitar una difícil plaza como Venezuela que viene demostrando mucho corazón en todos sus duelos que les toca jugar. Brasil, viene de vencer en condición de local a Perú por 4-0; mientras que, la «Vinotinto» viene de perder por 2-1 frente a Paraguay. ¡Buen partido!

En el segundo partido de la fecha doble, Brasil, en condición de local, enfrentará a una siempre complicada Uruguay. La celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, vienen de empatar 0-0 frente a Ecuador en el Estadio Centenario y atraviesan una complicada situación pero esto, no a mellado en su puesto en la tabla de las Clasificatorias donde se encuentran en la tercera posición con 16 puntos.

En el arco, los elegidos por Dorival Júnior, son: Ederson, Bento y Weverton. En defensa, los escogidos son: Vanderson, Danilo, Abner, Arana, Militao, Maghalaes, Marquinhos y Murillo . En el medio sector, los volantes serán: André, Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Gerson, Lucas Paquetá y Raphina. Finalmente, arriba, los encargados de la magia, son: Estevao, Igor Jesús, Henrrique, Rodrygo, Savinho y Vini Jr.

Estos son los 23 galácticos escogidos por el profesor para defender a la Verdeamarela. Ellos, buscarán encontrar el mejor engranaje y cambiarle la cara a Brasil que no viene obteniendo los resultados necesarios, pero, lo más importante, no convence con su juego, situación que no pasaba hace muchísimos años. El Scratch tiene mucho por mejorar. ¡Veremos!