Busquets: “Esta es la realidad, nos vamos a la Europa League”

Sergio Busquets, capitán del Barcelona, cuestionó el rendimiento de su equipo que los dejó fuera de la Champions League.

Sergio Busquets lamentó la eliminación de los ‘culés en la fase de grupos de la Champions League. El capitán del equipo aseguró que “esta es la realidad”, la que los llevará a disputar la Europa League a partir de febrero.

“Malas sensaciones. No es lo que queríamos, no es lo que se merece el club, ni los aficionados, pero esta es la realidad, nos vamos a la Europa League. Estamos en una situación dura y difícil, y duele. Son muchos los factores que nos han llevado a esto”, declaró el centrocampista para Movistar+

“Todos sabemos la situación delicada del club, las cosas no se han hecho del todo bien, a los jugadores también nos han faltado muchas cosas para sacar más puntos y mejores resultados”, agregó.

Barcelona eliminado de la fase de grupos de Champions League después de 21 años

Anteriormente, Barcelona pasó por la misma situación. Los culés no superaron la ronda de grupos de la Champions League en la temporada 2000-2001. En ese tiempo tenían a Xavi Hernández como futbolista en el plantel.

“Está claro que muchos equipos han pasado por esta situación como el Chelsea o el Bayern hace unos años. Y cuando vuelves a hacer las cosas bien y aciertas, el tiempo te lo devolverá. El Barcelona es un gran club, sabemos lo que se merece y eso es lo que queremos”, añadió Sergio Busquets.

“Esto no es agradable, no es lo que queremos, pero hay que pensar así a partir de ahora en una nueva era. Estamos compitiendo mejor, aunque los resultados no se están dando y vamos a mejor. Sé la idea que tiene el staff y seguro que vamos a ir para arriba. Ahora hay frustración, duele y hiere en el orgullo, pero la situación nos la hemos ganado nosotros en el campo”, finalizó el jugador.