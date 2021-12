Lapadula: “Esperé mi mejor momento para llegar al Perú”

Gianluca Lapadula, jugador del Benevento y de la Selección Peruana, habló sobre su actual momento futbolístico.

Llegó bajo el cuestionamiento de algunos peruanos, pero luego de sus primeros partidos con la ‘Blanquirroja’ se ganó el cariño de todos los peruanos. Gianluca Lapadula es, hoy por hoy, uno de los jugadores de la Selección Peruana que más cariño recibe por la hinchada debido a su carisma y entrega dentro de la cancha. ‘Lapagol’ brindó una entrevista en donde habla sobre su actual momento futbolístico.

El delantero peruano reveló que aún espera su ‘momento más especial’ con la ‘blanquirroja’, dejando entrever que desea gozar de una clasificación a Qatar 2022: “¿Mi momento más especial con la Selección? tengo que esperar un poco más. He vivido muchísimos momentos lindos con Perú, pero todavía no llega el momento que yo quiero con todo mi corazón. Hay que esperar”.

El goleador de 31 años habló sobre el recibimiento que tuvo por parte de los jugadores y comando técnico de la selección: “Yo no tenía ninguna expectativa, solo pensaba aprender lo más que pueda para entender muchas cosas. El grupo me recibió muy bien, el profe Gareca y su comando técnico también. Me dieron la oportunidad de darme a conocer”.

‘Lapagol’ mencionó que se encuentra en su mejor momento de su carrera deportiva: “Es así, me siento en mi mejor momento. Yo empezaría con mental, físico y futbolístico. Esperé mi mejor momento para llegar al Perú”, declaró en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Por último, el ‘bambino’ definió en una sola palabra el fútbol peruano: “¿Cómo resumiría al fútbol peruano? para mi el fútbol peruano es alegría”, sentenció el delantero del Benevento de la Serie B de Italia.