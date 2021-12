Prensa panameña elogió a la Selección Peruana

Panamá no se confía de la Selección Peruana. La prensa panameña puso una alerta con lo que pueda suceder en el encuentro amistoso que se jugará en enero.

Como parte de la preparación para las Eliminatorias Qatar 2022, la Selección Peruana se medirá ante su similar de Panamá, en un amistoso que se desarrollará en el Estadio Nacional de Lima. Ambas escuadras anhelan clasificar al Mundial, por lo que ya comienzan a analizar lo que pueda pasar en este enfrentamiento.

En Panamá ya vienen evaluando a la ‘Bicolor’ de cara a este amistoso en Lima. Para un periodista en particular, Perú es un equipo que no se le puede ver como “cualquier selección”, ya que es uno de los planteles que logró estar presente en Rusia 2018 bajo la dirección del ‘Tigre’ Ricardo Gareca.

Asimismo, ven “fuerte” a la Blanquirroja en este proceso de Eliminatorias Conmebol. Incluso, estiman que podría llegar a ocupar el cuarto lugar de la tabla y clasificar directamente al Mundial Qatar 2022.

“Perú tiene grandes posibilidades de robar la cuarta posición de Eliminatorias. No vayan a creer que vamos a enfrentar a cualquier selección. Ellos fueron al último mundial. La última vez que los enfrentamos a ellos en Lima perdimos 3-0”, manifestó el periodista panameño en su programa deportivo.

“Hay que salir a jugarle de tú a tú. El resultado no es lo más importante, sino el rendimiento del equipo. A mi no me interesa ganarle a Perú, porque es un partido de preparación”, agregó.